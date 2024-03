Denn die anlaufende Woche wird vor allem von den Sitzungen der verschiedenen Notenbanken geprägt sein, allen voran natürlich des Fed am Mittwoch. Nachdem der Rückgang der Inflation in den USA zu Beginn des Jahres ins Stocken geraten ist, geht die Mehrheit der Marktteilnehmer nicht von einer Zinssenkung der US-Notenbank bereits im März aus. Die US-Inflationszahlen hätten den Zinssenkungserwartungen der Investoren einen Dämpfer versetzt, heisst es stellvertretende in einer Einschätzung der Zürcher Kantonalbank. In Bezug auf die SNB (Entscheid am Donnerstag) gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass diese dem sogenannten «Juni-Club» beitritt - also im Gleichschritt mit dem Fed oder der EZB erst im Juni eine erste Zinssenkung vornehmen wird.