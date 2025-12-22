Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Handel am Montag etwas schwächer. Viele Anleger seien in der durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche nicht mehr anwesend, heisst es am Markt. «Und die, die noch hier sind, halten sich eher zurück», meint ein Händler. Dadurch bröckelten die Kurse eher ein wenig ab. Ab Mittwoch bleibt die Schweizer Börse geschlossen. In der kommenden, der letzten Woche im alten Jahr, ist die Börse ebenfalls nur am Montag und Dienstag geöffnet.