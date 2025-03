Die Unsicherheit über die US-Zollpolitik hat die Märkte weiter fest im Griff. Entsprechend macht auch der SMI am Mittwoch keine grossen Sprünge. Zwar sind die Vorgaben auch aus Asien positiv. Anleger seien aber verstärkt zu Gewinnmitnahmen bereit und hätten den Finger entsprechend nah am Verkaufsknopf, heisst es aus dem Handel. Sorgen um den Zustand der US-Konjunktur zeigten sich langsam aber sicher in den Stimmungsindikatoren. Zudem mache es die erratische Politik von Donald Trump für die Zentralbanken aber auch für Unternehmen nicht einfacher.