Der Schweizer Aktienmarkt befindet sich am Dienstag in der Warteschleife. Vor der Fed-Zinssitzung am Mittwoch halten sich die Investoren zurück. «Anleger sollten sich auf wenig Bewegung einstellen, bevor das Fed die Karten auf den Tisch legt», kommentiert ein Händler. Es wird allgemein mit einer ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet, einige hoffen sogar auf einen grossen Zinsschritt.