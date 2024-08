Der Fokus der Investoren ist aber bereits auf das Meeting im amerikanischen Bundesstaat Wyoming gerichtet, wobei insbesondere die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell vom Freitag von Bedeutung sein wird. Das am Vorabend veröffentliche Sitzungsprotokoll des letzten FOMC-Meetings des Fed habe gezeigt, dass eine grosse Mehrheit der Fed-Mitglieder für eine erste Zinssenkung der amerikanischen Notenbank im September votierten, heisst es etwa in einer Einschätzung von Swissquote. An anderer Stelle wird auf die überraschend stark revidierten Zahlen zu den neu geschaffenen Stellen in den USA verwiesen. Die deutliche Revision nach unten sei ein Zeichen, dass sich der US-Arbeitsmarkt schwächer als gedacht entwickelt habe. Deshalb brauche es von Powell nun einen sehr konkreten Hinweis auf eine Zinssenkung im September.