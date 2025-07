Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag etwas fester in die Sitzung gestartet; er hat dabei zumindest vorläufig die Marke von 12'000 zurückerobert. Insgesamt halten sich die Kursausschläge der einzelnen Titel in der Eröffnungsphase aber in moderaten Grenzen. Im Vorfeld des für die Zinspolitik der US-Notenbank wichtigen Arbeitsmarktberichts vom Nachmittag wird in Handelskreisen denn auch mit einer gewissen Zurückhaltung der Märkte gerechnet. Auch wegen des bevorstehenden 9. Juli und der Ungewissheit über die künftige Zollpolitik der USA dürften sich die Investoren kaum aus der Deckung wagen, meint ein Marktteilnehmer.