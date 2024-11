In dieser Woche dürfte das Thema Zinspolitik einmal mehr verstärkt in den Vordergrund rücken. In den USA wird der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht, dem bevorzugten Inflationsmass des Fed. Auch das Protokoll der letzten Fed-Sitzung wird veröffentlicht. Ansonsten ist die Börsenwoche in den USA wegen Thanksgiving verkürzt. Darüber hinaus gehen Marktbeobachter davon aus, dass der «Trump Trade», der vor allem US-Aktien, den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen angeschoben hat, noch etwas Bestand haben dürfte.