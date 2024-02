Aus charttechnischer Sicht habe sich am Freitag ein neues Kaufsignal ergeben, da der Schlusskurs über dem alten Jahreshoch bei 11'477 Punkten gelegen haben, heisst es in einem Kommentar der Bank BNP Paribas. Auf der Oberseite stelle nun das Hoch vom vergangenen Mai bei 11'616 Punkten das nächste signifikante Hindernis dar. Möglicherweise müsse der Markt die jüngsten Geschehnisse aber erst einmal verarbeiten, so der Kommentar weiter. Denn nicht wenige Investoren würden an den Beweggründen des jüngsten Rallys zweifeln, da schliesslich nur wenige Unternehmen vom KI-Hype profitierten.