Am Vorabend hatte die US-Regierung dem Iran mit noch härteren Angriffen gedroht, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben. Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, «die Hölle» im Iran losbrechen zu lassen. Derweil fachte Israel Spekulationen an, dass die USA am Wochenende im Alleingang eine Waffenruhe verkünden könnten. Von iranischer Seite selbst wurden offiziell weiterhin jegliche Gespräche dementiert. «Anleger sollten nicht zu früh auf eine Friedensrally hoffen. Die Risiken bleiben hoch», mahnte eine weitere Börsianerin.
Der SMI fällt gegen 9.15 Uhr um 0,36 Prozent auf 12'673,05 Punkte. Im Leitindex stehen zwölf Verlierer lediglich fünf Gewinnern gegenüber, drei Titel sind unverändert. Der SMIM für die mittleren Werte gibt um 0,35 Prozent auf 2888,37 Punkte nach, während der breite SPI 0,32 Prozent auf 17'686,72 Punkte verliert.
Am Indexende der Bluechips liegen Sika (-1,4 Prozent oder -1,90 Fr.). Allerdings schüttet der Bauchemiehersteller am heutigen Handelstag seine Dividende in Höhe von 3,70 Franken aus. Ansonsten geben UBS (-1,1 Prozent) am stärksten nach.
An der SMI-Spitze zeigen sich derweil Kühne+Nagel (+1,2 Prozent), gefolgt von Logitech (+0,8 Prozent). Bei den Schwergewichten geben die Pharmatitel Roche (-0,7 Prozent) und Novartis (-0,4 Prozent) nach, während sich Nestlé (+0,3 Prozent) im Plus halten.
Bei den Midcaps fallen auch Schindler PS (-2,6 Prozent oder -6,80 Fr.) wegen des Dividendenabschlags von 6,80 Franken auf.
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(AWP)