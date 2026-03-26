Am Vorabend hatte die US-Regierung dem Iran mit noch härteren Angriffen gedroht, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben. Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, «die Hölle» im Iran losbrechen zu lassen. Derweil fachte Israel Spekulationen an, dass die USA am Wochenende im Alleingang eine Waffenruhe verkünden könnten. Von iranischer Seite selbst wurden offiziell weiterhin jegliche Gespräche dementiert. «Anleger sollten nicht zu früh auf eine Friedensrally hoffen. Die Risiken bleiben hoch», mahnte eine weitere Börsianerin.