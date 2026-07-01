Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit etwas leichteren Notierungen in das zweite Halbjahr gestartet. Während insbesondere von der Tech-Börse Nasdaq positive Vorgaben kamen, zeichneten die Märkte in Asien ein gemischtes Bild. Und auch die Verhandlungen zwischen den USA und Iran stocken weiterhin. Dennoch sei das Momentum an den Märkten intakt, sagte Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. «Zudem wird es immer schwieriger, angesichts solch starker Bullen eine negative Haltung einzunehmen - auch wenn eine Korrektur gerade bei den Tech-Werten gesund wäre.» Ob die hohen Bewertungen gerechtfertigt sind, muss nun die nahende Berichtssaison zeigen.