Ansonsten ist der Tag dicht mit Konjunkturdaten gefüllt und auch das Notenbanker-Treffen in Portugal ist einen Blick wert. Zunächst rücken Einkaufsmanagerindizes aus der Schweiz und Europa sowie die EU-Inflation in den Blick. Am Nachmittag stehen dann in den USA mit dem ADP-Beschäftigungsbericht sowie dem ISM-Index ebenfalls spannenden Daten im Kalender. Da durch den US-Unabhängigkeitstag die Wall Street am Freitag geschlossen bleibt, ist der Terminkalender gerade mit Blick auf den Arbeitsmarktbericht etwas straffer.
Der Leitindex SMI verliert gegen 9.15 Uhr 0,08 Prozent 14'182,84 Punkte und entfernt sich damit etwas von seinem gestern markierten Rekordhoch bei 14'287 Zählern. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert deutlichere 1,12 Prozent auf 3133,57 Punkte und der SPI gibt um 0,29 Prozent auf 19'957,64 Zähler nach.
Im SMI sind die Verlierer denn auch mit 13 Werten klar in der Überzahl. Dabei halten Richemont (-1,7 Prozent) die rote Laterne. Händlern zufolge hatten bereits am Vortag vorsichtige Aussagen der Gucci-Mutter Kering die Sorgen des Marktes vor den Zahlen geschürt.
Das Gegenstück dazu sind Lonza (+2,1 Prozent). Der Pharmazulieferer baut seine Zusammenarbeit mit einem führenden US-Biopharmaunternehmen aus. Der kumulierte Auftragswert der neuen Vereinbarung hat ein Potential von mehreren Milliarden Franken.
Deutlich abwärts geht es für Galderma (-5,7 Prozent). Der Hautpflegespezialist bekam negative Nachrichten von der FDA und muss erneut nachbessern, um die Zulassung des Faltenmittels Relfydess in den USA zu erhalten. Hingegen klettern Tecan (+8,2 Prozent) nach einer Hochstufung durch die UBS kräftig.
dm/hr
(AWP)