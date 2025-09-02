Im Vormittagsverlauf richtet sich dann der Blick der Anleger auf die Inflation in der Eurozone, bevor am Nachmittag mit dem ISM-Index einer der wichtigsten US-Konjunkturindikatoren auf der Agenda steht. Generell müssen Anleger in der laufenden Woche eine Reihe von Konjunkturdaten verdauen, bevor dann am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht der Höhepunkt erreicht wird. Danach dürfte auch klar sein, ob die US-Notenbank Fed wie derzeit erwartet Mitte September die Zinsen senken wird.