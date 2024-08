Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch zum Start erneut eine Verschnaufpause ein. Bereits am Vortag wurden die jüngsten Erholungsgewinne konsolidiert. Nun warte der Markt gespannt auf das Protokoll der US-Notenbank am Abend und ob sich daraus eine gewisse Ernüchterung ergeben könnte. Bis dahin sind Anleger mit der Bewertung zahlreicher Halbjahresberichte gut beschäftigt. Insgesamt seien die Marktteilnehmer vorsichtiger geworden, so Händler.