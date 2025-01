Generell sei aber ohnehin mit einer gewissen Zurückhaltung zu rechnen, heisst es am Markt. In dieser Woche erwartet Investoren eine Vielzahl an Konjunktur- und Unternehmenszahlen. Hierzulande stehen mit Lonza, ABB, Logitech, Roche und Novartis fünf Blue Chips auf der Agenda. In den USA werden Meta Platforms, Microsoft, Tesla und Apple und damit vier der «Magnificent 7» Zahlen präsentieren. Zudem stehen die Zinsentscheide von Fed und EZB auf dem Plan. Dabei wird vom Fed keine Zinssenkung erwartet, dafür umso mehr eine politische Reaktion auf die Einmischungen von US-Präsident Donald Trump und seinen Forderungen nach Zinssenkungen. Bei der EZB dürfte es Experten zufolge 25 Basispunkte nach unten gehen.