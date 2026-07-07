Die Erwartungen zu erfüllen reiche in hoch bewerteten Märkten nicht mehr, schreibt Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote in einem Kommentar. Vielmehr müssten auch die hinter vorgehaltener Hand geäusserten Schätzungen übertroffen werden. Und dies sei eines der klassisches Zeichen für Bullen-Märkte im Endstadium.
Geopolitisch wird die Lage am Morgen von der Meldung neuer Angriffe Irans auf Tanker in der Strasse von Hormus geprägt. So hat sich der Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent über die vergangenen Stunden wieder Richtung 73 US-Dollar nach oben entwickelt. Ausserdem beginnt am Berichtstag der Nato-Gipfel in der Türkei, der für Aufmerksamkeit sorgen dürfte.
Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,23 Prozent auf 14'334,37 Punkte. Das Rekordhoch bei 14'465 Punkten vom Vortag liegt trotz des Rücksetzers im gestrigen Tagesverlauf nicht allzu weit entfernt. Von den 20 Titeln notieren bis auf ABB alle im Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM legt um 0,27 Prozent zu auf 3194,72 Punkte und der breite SPI um 0,07 Prozent auf 20'182,00 Punkte.
Für den positiven Stand des Gesamtmarktes sind unter anderem die leicht gesuchten Roche (+0,4 Prozent) und Nestlé (+0,2 Prozent) verantwortlich. So wie diese von der momentanen Aversion gegen über Tech-Aktien gestützt werden, büssen ABB (-2,3 Prozent) als schwächster aller Blue Chips wegen der Ausrichtung auf Hightech-Geschäfte klar an Terrain ein, auf einem allerdings nach wie vor sehr hohen Niveau.
Klar stärker sind unter anderem Richemont (+1,0 Prozent), nachdem die Citigroup das Kursziel leicht nach oben angepasst und das Rating «Buy» bestätigt hat. An der Spitze des SMI liegen indes die baunahen Geberit (+1,6 Prozent) und Amrize (+1,5 Prozent) sowie Logitech (+1,3 Prozent) und Swiss Re (+1,4 Prozent).
Innerhalb des SLI werden auch VAT (-3,1 Prozent) von der Samsung-Schwäche zurückgebunden, ähnlich wie im breiten Markt Inficon (-4,9 Prozent), Comet (-3,8 Prozent) oder AMS Osram (-4,7 Prozent).
Im breiten Markt gewinnen Georg Fischer nach einer letzten Teildevestition im Hinblick auf den Fokus auf das Geschäft mit Flüssigkeiten 3,4 Prozent hinzu.
cf/hr
(AWP)