Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag kaum verändert in die Sitzung gestartet, hat aber unmittelbar nach Eröffnung ins Plus gedreht. Etwas gestützt wird der Gesamtmarkt insbesondere von den defensiven Roche und Nestlé. Denn geprägt wird das Börsengeschehen vom markanten Einbruch der Samsung-Aktien nach eigentlich starken Zahlen, was den Tech-Sektor insbesondere in Asien, aber auch insgesamt belastet. Die Samsung-Aktien seien bereits so hoch bewertet gewesen, dass die «Flüsterschätzungen» kaum zu übertreffen gewesen seien, heisst es in Börsenkreisen.