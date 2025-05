Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag erneut bergab. Uneinheitliche bzw. schwächere Vorgaben aus den USA und Asien drücken auf die Kurse. Die Anleger zeigten sich angesichts der anhaltenden Unsicherheit bezüglich der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump weiterhin vorsichtig, heisst es am Markt, dies trotz der erzielten Handelsabkommen zwischen den USA und China sowie den USA und Grossbritannien.