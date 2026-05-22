«Die Anleger bleiben aber skeptisch, da es nur schleppend voran geht», sagte ein Händler. Zudem gibt es immer wieder Reizthemen, die als «Showstopper» gelten. Auch dürfte das bevorstehende lange Wochenende auf den Handelsverlauf abstrahlen - niemand wolle derzeit Risiko über mehrere Tage im Portfolio haben. Die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten dürften wohl eher «nur zur Kenntnis» genommen werden.