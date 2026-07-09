Noch zur Wochenmitte waren die Märkte rund um den Globus in die Knie gegangen. Denn Donald Trump hatte den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran als aus seiner Sicht beendet bezeichnet und erneut Ziele in Iran angreifen lassen. Da der Kalender Firmen- wie Makroseitig weiterhin dünn bleibt, dürften die Schlagzeilen rund um den Nahen Osten weiterhin die Richtung an den Märkten vorgeben.