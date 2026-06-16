Die Schweizer Börse ist am Dienstag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Dabei sorgt die Annäherung zwischen den USA und dem Iran weiterhin für eine gewisse Erleichterung an den Finanzmärkten. Im Fokus steht die geplante Umsetzung des vorläufigen Abkommens zwischen den USA und dem Iran, dessen zeitlicher Ablauf und konkrete Ausgestaltung noch offen sind.