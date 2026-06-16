Die Aussicht auf eine schrittweise Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus hatte die Ölpreise am Montag auf den tiefsten Stand seit drei Monaten gedrückt. Am Dienstag stabilisieren sich die Notierungen auf diesem Niveau.
Gleichzeitig rückt die Geldpolitik wieder stärker in den Mittelpunkt. Im Fokus steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed unter ihrem neuen Präsidenten Kevin Warsh am Mittwochabend. «Die Geldpolitik könnte die geopolitischen Themen schon bald wieder als wichtigsten Taktgeber an den Börsen ablösen», sagt ein Marktbeobachter. In der Schweiz folgt am Donnerstag die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB).
Moderates Plus
Der Leitindex SMI legt im frühen Handel um 0,05 Prozent auf 13'7212,6 Punkte zu. Der SMIM der mittelgrossen Werte gewinnt 0,26 Prozent auf 3075,61 Punkte und der breite SPI 0,05 Prozent auf 19'3831,3 Zähler.
Im SMI sind die Gewinner (11) knapp in der Überzahl. Wie schon am Vortag erweisen sich die defensiven Schwergewichte Novartis (-0,5 Prozent) und Roche (-0,4 Prozent) als Bremse. Zu den stärksten Titeln zählen Partners Group (+0,9 Prozent), die nach den Managementkäufen vom Vortag ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen.
Unternehmensnachrichten sind derweil rar. Nur leicht im Plus sind Cicor (+0,3 Prozent), nachdem das Unternehmen ein Effizienzprogramm angekündigt und den Verkauf eines Werks in Tunesien beschlossen hat.
Bewegung durch Kommentare
Im Blick bleiben die Technologiewerte, nachdem der Nasdaq am Montag rund 3 Prozent zugelegt hatte und die anhaltende KI-Euphorie den Sektor weiter stützte. Bei den hiesigen Werten legen AMS-Osram (+2,9 Prozent) dabei am deutlichsten zu.
Am breiten Markt sorgen Analystenkommentare für Bewegung. Stark unter Druck sind Siegfried (-7,0 Prozent) nach einer Ratingsenkung durch die UBS, und auch die SMG Group (-6,3 Prozent) kommen nach einer tieferen Einstufung durch JPMorgan unter die Räder. Dagegen legen PolyPeptide (+3,8 Prozent) nach mehreren Kurszielerhöhungen deutlich zu.
an/to
(AWP)