Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Damit prallt die seit Wochenbeginn laufende Korrektur im KI-Sektor an den hiesigen Titeln ab, die an der Nasdaq am Vortag erneut für Verluste gesorgt hatte. Die Frage sei, ob der jüngste Ausverkauf den Beginn einer platzenden Blase markiert oder nur eine weitere Korrektur auf dem Weg nach oben ist, kommentiert Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Auf jeden Fall seien die Gründe für die jüngsten Turbulenzen noch nicht verschwunden, und einige Titel würden geradezu nach einer Korrektur zurück auf gesündere Niveaus «schreien».