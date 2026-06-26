Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit vergleichsweise moderaten Verlusten in den Handel gestartet. Durch einen Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman flammte die Unsicherheit wieder auf. Bereits an der Wall Street hinterliess diese Entwicklung ihre Spuren, hinzu kamen Verluste im Tech-Sektor. Die Märkte in Asien färbten sich am Morgen dann tiefrot. «Apples Ankündigung für Preiserhöhungen haben den Markt da getroffen wo er aktuell am stärksten verwundbar ist - beim Thema Inflation», sagte ein Händler. Hinzu kamen Berichte über eine Verschiebung des OpenAI-Börsengangs. Insgesamt könne sich für die heissen Sommermonate eine Rotation von Tech zu Non-Tech zeigen.