Auffallend sind zu Handelsbeginn die beiden Pharmawerte Novartis (+1,2 Prozent) und Roche GS (-0,9 Prozent), welche sich in unterschiedlicher Richtung an den jeweiligen Enden der Tabelle bewegen. Die US-Bank Goldman Sachs hat die beiden Titel wieder in ihr Anlageuniversum aufgenommen und zeigt sich für Novartis («Buy») klar positiver als für die GS von Roche («Sell»).