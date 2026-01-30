Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nur wenig bewegt gestartet. Tendenziell stützend wirken die US-Vorgaben, auch wenn Zahlen und Ausblicke einiger grosser Tech-Konzerne Fragezeichen hinterlassen haben. Unterdessen sackten Gold und Silber nach ihrem jüngsten Höhenflug deutlich und abrupt ab. «Hier wurde in rund 30 Minuten eine Marktkapitalisierung im Gegenwert von rund 2,5 Milliarden Dollar vernichtet», kommentierte eine Händlerin. Im Hintergrund bleiben die geopolitischen Themen durchaus präsent und Sorgen um einen US-Schlag im Iran könnten für Zurückhaltung vor dem Wochenende sorgen.