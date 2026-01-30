Im Tagesverlauf richtet sich dann der Blick klar auf die USA, denn US-Präsident Donald Trump will seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge des bei ihm in Ungnade gefallenen US-Notenbankchefs Jerome Powell nun doch schon heute bekanntgeben. Es werden noch mehrere Namen gehandelt, zahlreiche US-Medien wetten aber auf den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh. Daneben stehen auch noch einige Konjunkturdaten an, wie der Chicago Einkaufsmanagerindex.
Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,21 Prozent höher auf 13'175,63. Der 30 Titel umfassende SLI gewinnt 0,23 Prozent hinzu auf 2120,44 Punkte und der breite SPI um 0,26 Prozent auf 18'207,48 Zähler. Im SLI geben sieben Werte nach und 22 legen zu. Novartis sind unverändert.
Im Fokus stehen die Aktien von Swatch (+6,9 Prozent), auch wenn sie nicht mehr im SLI geführt werden. Der Uhrenhersteller hat zwar einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Der Markt konzentriert sich aber offenbar auf die Erholungszeichen zum Jahresende hin und den dazu passenden Ausblick.
An der SLI-Spitze erholen sich Givaudan (+2,0 Prozent) von ihren Vortagesverlusten. Auch Swatch-Konkurrent Richemont (+1,4 Prozent) sind gefragt. Mit Logitch (+1,5 Prozent) und VAT (+0,8 Prozent) legen auch einige Tech-Werte zu, während Lonza (-0,9 Prozent) ohne Nachrichten als schwächster Wert nachgeben.
dm/hr
(AWP)