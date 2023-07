Nachdem die US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag einen weiterhin soliden Jobaufbau und eine anhaltend niedrige Arbeitslosenquote signalisierten, dürfte sich das Fed in seiner Haltung bestätigt fühlen. Für die US-Währungshüter ist der Kampf gegen die Inflation nämlich noch nicht beendet, heisst es in einem Kommentar. Wichtigste Konjunkturkennziffer in dieser Woche sind denn auch die US-Verbraucherpreise. In China gab es am Morgen bereits Inflationsdaten, die niedriger ausgefallen sind als erwartet. "Dies befeuert die Erwartung auf eine lockere Geldpolitik in China", heisst es in dem Kommentar weiter.