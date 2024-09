Am Schweizer Aktienmarkt ist auch am Mittwoch eine gewisse Nervosität vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten zu spüren. Diese seien das letzte Puzzlesteinchen für die in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank und dürften auch Hinweise auf die weitere Marschrichtung bis zum Jahresende liefern. Zudem wird die anhaltende Zurückhaltung der Anleger wohl noch bis zur morgigen EZB-Zinssitzung Bestand haben. Auch hier wird eine Zinssenkung vom Markt erwartet. Die SNB hat dann erst Ende September die Möglichkeit nachzuziehen.