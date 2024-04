Nestlé (-4,1 Prozent) liegen zum Handelsstart abgeschlagen am Ende der Tabelle. Der Nahrungsmittelhersteller aus Vevey schrammt mit dem Quartalsumsatz an den Markterwartungen vorbei. Gerade vom Mengenwachstum hatten sich die Analysten mehr erhofft. Obwohl die Jahresvorgaben seitens des Unternehmens bestätigt werden, gelten diese in Börsenkreisen nicht länger als konservativ.