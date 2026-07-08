Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch klar tiefer in die Sitzung gestartet. Belastet wird die Stimmung insbesondere von neuen Eskalationen im Nahen Osten, welche gleichzeitig den zuletzt stabilen Ölpreis wieder nach oben treiben. Zudem sind die Vorgaben sowohl aus den USA als auch aus Asien mehrheitlich negativ. In Asien ist insbesondere der südkoreanische Kospi nach der Samsung-Schwäche des Vortages weiter nach unten gerauscht. Aber auch an anderen grösseren Börsenplätzen in Europa gehen die Kurse Richtung Süden.