Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag wenig verändert in die Sitzung gestartet, allerdings rasch in die Verlustzone abgerutscht. Dabei übernimmt das Schwergewicht Novartis derzeit die Rolle des grossen Bremsers und verzerrt das eigentlich freundliche Gesamtbild. Ob es zu einem vierten Tag in Folge mit steigenden Kursen kommt, hängt also zu einem guten Teil von der weiteren Entwicklung von Novartis ab. Die Woche bietet mit zahlreichen Quartalszahlen hierzulande, aber auch etwa mit einigen der «Magnificant Seven» in den USA, viel Stoff zum Verarbeiten. Konjunkturseitig richtet sich die Aufmerksamkeit diese Woche insbesondere auf verschiedene Daten zum US-Arbeitsmarkt, kulminierend im offiziellen Arbeitsmarktbericht vom Freitag.