Im Hintergrund bleibt der Iran-Krieg ein Unsicherheitsfaktor. Trotz der Waffenruhe gab es über Nacht wieder gegenseitige Angriffe. Dennoch blieb der Ölpreis am Morgen für die Sorte Brent mit gut 92 US-Dollar klar unter der Marke von 100 Dollar. Laut Händlern positionieren sich Anleger derzeit eher auf der vorsichtigen Seite, was auch für den Schweizer Markt spreche. Am Nachmittag rücken dann die US-Inflationsdaten für Mai und deren Auswirkungen auf die Zinserwartungen in den Blick.