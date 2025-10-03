Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag seine Gewinnserie zum Start fortgesetzt. Positive Vorgaben aus den USA angetrieben von der anhaltenden KI-Phantasie stützen und treiben die Kurse weiter nach oben. «Viele sprechen schon von einer KI-Blase. Aber eine Blase ist per Definition keine, bis sie platzt», kommentierte eine Händlerin. Und derzeit werde der Anstieg an den Börsen von der Angst etwas zu verpassen genährt.