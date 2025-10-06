Der Schweizer Aktienmarkt tendiert Montag nach einem verhaltenen Start im frühen Geschäft etwas fester. Die Anleger verhalten sich laut Händlern nach der starken Vorwoche vorsichtig. Eine Konsolidierung täte nur gut, heisst es. Der Markt wird weiterhin von den US-Zinssenkungsfantasien und dem KI-Hype gut unterstützt, während der US Shutdown die Stimmung nicht gross trübt. Dies sei wenig erstaunlich, denn die Situation sei den Marktteilnehmern nicht unbekannt, heisst es in einem Kommentar von Natixis IM. Sollte der Shutdown allerdings länger anhalten, könnte er sich schon noch als «Party Crasher» erweisen, meinte dagegen ein Händler.