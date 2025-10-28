Der Unternehmenskalender ist diese Woche weiterhin mehr als gut gefüllt. Nach den morgendlichen Ergebnissen stehen am späten Abend noch Logitech und Amrize auf der Agenda, bevor dann am Mittwoch neben der UBS besonders international «einige echte Schwergewichte» Zahlen vorlegen, heisst es von Händlern. Gemeint sind damit Meta, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet.