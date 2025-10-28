Der Unternehmenskalender ist diese Woche weiterhin mehr als gut gefüllt. Nach den morgendlichen Ergebnissen stehen am späten Abend noch Logitech und Amrize auf der Agenda, bevor dann am Mittwoch neben der UBS besonders international «einige echte Schwergewichte» Zahlen vorlegen, heisst es von Händlern. Gemeint sind damit Meta, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet.
Der Leitindex SMI fällt gegen 09.15 Uhr um 0,59 Prozent auf 12'453,70 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt um 0,40 Prozent auf 2032,61 Punkte nach und der breite SPI verliert 0,51 Prozent auf 17'207,01 Zähler. Im SLI stehen 10 Titel im Plus, 16 geben nach. Vier (Nestlé, Roche, Partners Group und SGS) sind unverändert.
Schlusslicht sind Novartis (-3,3 Prozent). Der Basler Pharmakonzern hat mit seinem Ergebnisausweis für neun Monate die Erwartungen nicht ganz erreicht. Im dritten Quartal zeigen sich deutlich negative Effekte der Generikakonkurrenz in den USA. Konkurrent Roche hält sich im Mittelfeld.
Sika (-3,0 Prozent) verlieren nach Abstufungen von JPMorgan und Morgan Stanley in Folge der enttäuschenden Zahlen vergangene Woche.
Unter den Gewinnern sind derweil Logitech (+0,6 Prozent) und Amrize (+0,6 Prozent) vor Zahlen am Abend, aber auch UBS (+0,4 Prozent), die am Mittwoch über ihr Quartalsergebnis berichten.
Im breiten Markt verlieren Landis+Gyr und Bucher (je -4,6 Prozent) nach Zahlen deutlich.
dm/uh
(AWP)