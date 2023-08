Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Handel wenig verändert. Der Schwung vom Vortag habe merklich nachgelassen und sei einer gewissen Zurückhaltung gewichen, sagt ein Händler. Vor einer Reihe als wichtig taxierter Konjunkturzahlen und nach dem jüngsten Kursanstieg hätten die Anleger einen Gang zurückgeschaltet. Am Nachmittag werden die Konsumentenpreise für Deutschland für August bekannt gegeben und in den veröffentlicht die Regierung Wachstumszahlen für das zweite Quartal sowie Daten vom Arbeitsmarkt. Am Donnerstag stehen mit der Inflation aus der Eurozone sowie den PCE-Preisdaten aus den USA weitre wichtige Daten an. Die Schweizer Teuerung wird am Freitag veröffentlicht, wenn am Nachmittag auch noch der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda steht.

30.08.2023 09:30