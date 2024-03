Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Handel etwas schwächer. Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend verhielten sich die Anleger vorsichtig und gingen keine neuen Positionen ein, heisst es am Markt. Daher neigten die Kurse etwas zur Schwäche. Zudem seien auch die Vorgaben aus den USA wenig richtungsweisend ausgefallen.