Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag im frühen Geschäft schwächer. Vor den im Laufe der Woche zahlreich erwarteten Unternehmensergebnissen verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. So werden alleine hierzulande diese Tage rund 40 Firmen, darunter auch die Schwergewichte Nestlé und Roche, sowie Givaudan, Lonza und Kühne + Nagel ihre Zahlen veröffentlichen. Zudem gebe es bezüglich Zollstreit noch keine konkreten Ergebnisse und die Deadline 01. August rücke immer näher. Daher dürften sich Investoren vorsichtig an die neue Woche herantasten, heisst es weiter.