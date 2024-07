Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft schwächer. Im Fokus stehen die zahlreichen Unternehmensergebnisse aus dem Inland. Hier gibt es sowohl Licht als auch Schatten, wie die Kursreaktionen zeigen. So geben Novartis trotz guter Zahlen deutlich nach, was den Leitindex SMI denn auch nach unten zieht.