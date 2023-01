Die US-Leitzinsen dürften demnach die Marke von 5 Prozent übersteigen und wohl auch einige Zeit dort bleiben, heisst es in einem Marktkommentar. Mit Spannung erwarten nun die Marktteilnehmer noch Fed-Chef Jerome Powell, der sich heute Nachmittag auf einer Konferenz der schwedischen Notenbank äussern wird. Da am kommenden Donnerstag die US-Inflationszahlen veröffentlicht werden, dürften die Anleger ohnehin vorsichtiger agieren. "Vor diesem Hintergrund können Gewinnmitnahmen nicht schaden", so der ein Händler. Dies auch, weil die europäischen Märkte so gut gelaufen seien.