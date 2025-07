Die Berichtssaison nehme also Fahrt auf, während gleichzeitig die Zollunsicherheit die Investoren zum Abwarten zwinge, heisst es in einer aktuellen Einschätzung von CMC Markets. So mache man «so viel Sommerpause, wie gerade möglich ist». Die Marktteilnehmer seien sich wohl auch bewusst, dass die Risiken in den Zollstreitigkeiten mit den USA zuletzt zugenommen hätten. Sie stünden deshalb «Gewehr bei Fuss», um im Notfall handlungsbereit zu sein. CMC denkt dabei etwa an Stopp-Orders, um sich gegen Verluste abzusichern.