Zinsängste, die Auflösung hoch gehebelter Positionen und Gewinnmitnahmen trieben die Investoren in die Flucht, kommentiert ein Experte die Entwicklung. Darunter leidet auch der Technologiesektor stark, denn die Anleger hinterfragen zunehmend, ob sich die immensen Investitionen auch in nützlicher Frist monetarisieren lassen. Dass sich die Anleger daher wieder mehr auf weniger riskante Investitionen besinnen, zeigt sich beim defensiv zusammengesetzten SMI allerdings noch nicht.