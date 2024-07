Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft erneut schwächer. Händler verweisen auf die negativen Vorgaben aus den USA, wo es am Vortag nach einem zwischenzeitlichen Stabilisierungsversuch bei den Technologiewerten weiter nach unten ging. Zunehmende Befürchtungen, dass es länger als erwartet dauern könnte, bis sich die hohen Investitionen der Tech-Giganten in Künstliche Intelligenz auszahlen, lösten Gewinnmitnahmen auf breiter Front aus.