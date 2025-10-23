Ein gewisses Gegengewicht zu diesen negativen Impulsen bilden laut Händlern die Zinssenkungshoffnungen in den USA. Die Märkte hätten eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung kommende Woche einpreist. Und dies, obschon wichtige Daten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fehlten. Doch vor den am morgigen Freitag, wenn die US-Inflationsdaten, wenn auch mit Verspätung, endlich veröffentlicht werden, sei doch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Die Anleger fokussierten auf Spezialsituationen, heisst es weiter.