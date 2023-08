Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Handel nach. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed sorgt laut Händlern für nachgebende Kurse. In dem Protokoll habe sich das Fed alle Optionen offengelassen, was auch die Möglichkeit weiterer Leitzinserhöhungen in den USA miteinschliesse, heisst es am Markt. Damit dürften die Zinsen auf jeden Fall länger auf dem erhöhten Niveau bleiben, wird nun befürchtet.

17.08.2023 09:30