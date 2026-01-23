Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel schwächer. Die Hoffnung auf eine Erholung sei bereits wieder dabei, sich zu verflüchtigen, heisst es am Markt. Denn es gebe Zweifel, dass sich die geopolitischen Brandherde wirklich dauerhaft entspannten. Dies auch, weil der US-Präsident immer wieder für Überraschungen gut sei. Das Misstrauen zeigt sich denn auch darin, dass die Edelmetalle Gold und Silber weiterhin auf Rekordkurs sind und der Franken kaum etwas von seiner Stärke eingebüsst hat.