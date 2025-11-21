Am Schweizer Aktienmarkt weisen die meisten Titel zum Wochenschluss zwar Kurverluste aus. Der SMI erhält aber von den drei Schwergewichten Rückenwind und bewegt sich nur knapp unterhalb des Schlusskurses vom Vortag. Die Stimmung habe sich aber eingetrübt, meint ein Händler und verwiest auf die USA. Dort hatten Bewertungs- und Zinssorgen für fallende Kurse gesorgt. Die Freude über das gute Abschneiden des Chip-Giganten Nvidia währte demnach nur kurz. Es kam zu Gewinnmitnahmen. «Wenn man tief genug gräbt, findet man immer etwas», heisst es dazu bei Swissquote.