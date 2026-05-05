Geberit sehr volatil

Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr 0,09 Prozent im Plus bei 13'015,32 Punkten, nachdem er zeitweise auch leicht im Minus gestanden hatte. Der SMIM für die mittelgrossen Werte gewinnt 0,51 Prozent auf 2966,32 Punkte und der breite SPI 0,17 Prozent auf 18'423,77 Punkte. Bei den 20 SMI-Titel halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.