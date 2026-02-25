Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach seinem Rekord vom Vortag mit wenig veränderten Kursen gestartet. Bei Einzeltiteln gibt es indes teils kräftige Bewegungen, denn zahlreiche Unternehmen stehen mit ihren Bilanzen im Fokus. An der Wall Street hatten die Indizes vor der Rede von Donald Trump zur Lage der Nation und dank nachlassender KI-Sorgen zwar im Plus, aber in etwa auf dem Niveau zum Börsenschluss in Europa geschlossen.