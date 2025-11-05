Am Schweizer Aktienmarkt haben am Mittwoch die negativen Vorgaben von der Wall Street nur geringe Spuren hinterlassen. Zwar hinterfragten Investoren langsam die teils extrem hohen Bewertungen, heisst es an der Börse. Das bedeute aber nicht, dass «die Apokalypse bevorsteht», so ein Händler. Gestützt wird der heimische Markt zudem von Gewinnen bei defensiven Werten. Gleichzeitig hat sich der Shutdown in den USA nun zum längsten in der Geschichte des Landes entwickelt.