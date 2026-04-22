Das zieht die US-Futures ins Plus. Eine breite Entspannung zeigt sich aber noch nicht, wie die kaum nachgebenden Ölpreise zeigen. «Unter dem Strich ist zunächst die zweite Verhandlungsrunde gescheitert und die Märkte steuern wie Thelma & Louise auf eine massive globale Energieversorgungslücke zu», kommentierte ein Börsianer. Frische Impulse von Konjunkturdaten sind derweil nicht zu erwarten, nach US-Börsenschluss rückten mit Zahlen von Tesla, IBM oder Texas Instruments einige Tech-Schwergewichte in den Fokus.