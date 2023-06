Die Schweizer Börse tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas fester. Händler verweisen dabei auf die guten Vorgaben aus den USA und aus Fernost sowie auf den grossen Eurex-Verfall. Denn nach den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) stehe der Hexensabbat, wie der grosse quartalsweise Verfall von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes auch genannt wird, im Fokus. An solchen Tagen könne viel geschehen, weil die Umsätze in der Regel überdurchschnittlich gross sind und auch die Kursausschläge heftig ausfallen können.

16.06.2023 09:30