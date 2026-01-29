Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag frühe Verluste rasch abgeschüttelt und ist in die Gewinnzone vorgestossen. Grund dafür ist vor allem die starke Kursreaktion der ABB-Aktien nach dem Quartalsbericht. Dagegen wird der Anstieg von den nach Zahlen tieferen Roche Bons etwas gebremst. Die weitere Entwicklung des Marktes dürfte nun davon abhängen, wie sich die Kurse der zwei Schwergewichte weiter entwickeln, heisst es am Markt.