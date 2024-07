Nach US-Börsenschluss haben am Vorabend Tesla und Alphabet Zahlen vorgelegt, wobei vor allem der E-Autobauer enttäuschte. Beide zählen zu den «Magnificent Seven» in den USA, die massgeblich für den starken Börsenlauf der letzten Monate verantwortlich waren, zuletzt aber etwas weniger gut liefen. Auf Datenseite richtet sich der Blick derweil bereits auf die kommenden zwei Tage, wenn in den USA BIP- und Inflationsdaten auf dem Plan stehen, von denen sich weitere Schlüsse über den möglichen Zinspfad des Fed ziehen lassen.